National Geographic 02:40 bis 03:30 Dokumentation Mayday Feuerball in São Paulo CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV Am 17. Juli 2007 ereignete sich am Flughafen Congonhas in Sao Paulo die schlimmste Katastrophe in der Geschichte der brasilianischen Luftfahrt. Ein Flugzeug raste ungebremst über die Landebahn hinaus in ein Gebäude mit angrenzender Tankstelle. Alles stand sofort in Flammen, keiner der Insassen überlebte. Das Unglück forderte insgesamt 199 Tote. Die Dokumentation zeigt, wie Ermittler nach den Ursachen des Unglücks suchen. Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Richard Jones (Captain Stephanni) Greg Lanzillotta (Dr. Douglas Ferrari) Glen McDonald (Lt. Colonel Fernando Carmarco) Daniela Lazarro (First Lt. Vanessa Dias) Daniela Lazzaro (Lt. Vanessa Dias) Juan Carlos Velis (First Officer Kleyber Lima) Originaltitel: Air Crash Investigation Drehbuch: Greg Gransden Musik: Anthony Rozankovic