Mayday - Alarm im Cockpit Feuerball in São Paulo CDN 2011

Der Congonhas-Flughafen von São Paulo gehört zu den gefährlichsten Flughäfen der Welt. Die Lande- bzw. Startbahn 35-L liegt auf einem von Wolkenkratzern umgebenen Hügel, was besonders bei schwierigen Wetterverhältnissen eine enorme Herausforderung für die Piloten und ihre Maschinen darstellt. Als der Jet des Flugs Nummer 3054 der Fluggesellschaft TAM-Linhas-Aéreas am 17. Juli 2007 die brasilianische Metropole anfliegt, ist die Landebahn nass und rutschig. Kapitän Henrique Stephanini bringt seinen Airbus A-320 am Anfang der knapp zwei Kilometer langen Piste wie gewohnt auf den Boden. Er legt den Hebel für die Schubumkehr um, er betätigt die Bremsen - doch nichts passiert. Mit voller Geschwindigkeit rast die Maschine weiter. Sie rutscht bis ans Ende der glitschigen Landebahn, überquert eine Autobahn und kracht schließlich in ein Gebäude mit benachbarter Tankstelle. Niemand an Bord überlebt diesen Höllenritt. 181 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder sterben. Darüber hinaus werden zwölf weitere Personen am Boden getötet. Das Landebahn-Desaster von São Paulo geht als das schlimmste Flugzeugunglück in der Geschichte Südamerikas ein. Die nachfolgenden Untersuchungen sollen aufdecken, wie es dazu kommen konnte. Immerhin gehört der Runway 35-L des Congonhas-Flughafens zu den am stärksten frequentierten Pisten Brasiliens. Die Ermittler stehen unter enormem Druck, denn es gilt, weitere Unglücke unbedingt zu verhindern.

Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Richard Jones (Captain Stephanni) Greg Lanzillotta (Dr. Douglas Ferrari) Glen McDonald (Lt. Colonel Fernando Carmarco) Daniela Lazarro (First Lt. Vanessa Dias) Daniela Lazzaro (Lt. Vanessa Dias) Juan Carlos Velis (First Officer Kleyber Lima) Originaltitel: Air Crash Investigation Drehbuch: Greg Gransden Musik: Anthony Rozankovic