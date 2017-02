National Geographic 19:15 bis 20:10 Dokumentation Amerikas Geisterstädte Die ersten Siedler USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Brit und Scott folgen den Spuren der frühen Siedler auf der Suche nach Relikten aus der Pionierzeit. Sie durchstöbern verfallene Gehöfte und wühlen sich durch Scheunen und Dachböden. Bei ihren Unternehmungen treffen sie die Nachkommen der ersten Siedler von Montana. Die alten Farmer und Viehzüchter geben Brit und Scott so manchen Ratschlag, wie man ein gutes Geschäft mit den Dingen machen kann, die die ersten Siedler zurückgelassen haben. Brit hat sich dieses Mal eine besondere Aufgabe gestellt: Er will an einen Wagen aus der Pionierzeit herankommen, den er dann für gutes Geld vermieten könnte, zum Beispiel an Filmproduktionsfirmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ghost Town Gold