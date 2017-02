National Geographic 17:35 bis 18:25 Dokumentation Amerikas Geisterstädte Neustart nach dem Boom USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Gegend zwischen den beiden Eurekas, dem in Utah und dem in Nevada, hat schon bessere Zeiten gesehen. Früher war die Region eine Hochburg der Montanindustrie. Zahlreiche Minengesellschaften brachten Arbeit und Geld. Mit ihnen etablierte sich eine florierende lokale Wirtschaft. Dass die Entwicklung auch in die andere Richtung gehen kann, mussten die Menschen dort lernen, als die Minen schlossen. Der Niedergang begann. Inzwischen ist es aber so, dass viele der dort gebliebenen Menschen hart dafür arbeiten, ihre Heimat wieder zu altem Ruhm zu führen. Mutig und zupackend, ganz im Geist des Wilden Westens, wollen sie Stück für Stück an die glorreiche Vergangenheit anknüpfen. Da kommen Brit und Scott gerade recht. Mit einer Hand voll Dollar in der Tasche und frei nach ihrem Motto: Was für den einen Müll ist, kann für den anderen ein Schatz sein, könnten die beiden durch den Ankauf wertvoller Fundstücke der Stadt mit einer Finanzspritze weiterhelfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ghost Town Gold