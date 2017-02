National Geographic 12:55 bis 13:50 Dokumentation Generäle auf dem Schlachtfeld Die Schlacht von El Alamein GB 2008 Dolby 16:9 Merken Der Zweite Weltkrieg auf afrikanischem Boden erreichte im Jahr 1942 seinen Höhepunkt. Die deutschen und italienischen Truppen unter der Führung von Hitlers Generalfeldmarschall Erwin Rommel hatten Ende Juni die britische Festung Tobruk in Libyen erobert und rückten weiter auf die von Großbritannien kontrollierte ägyptische Metropole Kairo vor. Der Vorstoß endete im Juli mit der ersten Schlacht von El Alamein. Vor den Toren dieser ägyptischen Kleinstadt brachte General Bernard "Monty" Montgomery mit seiner 8. Britischen Armee das Afrikakorps von Erwin "Wüstenfuchs" Rommel zum Stehen. Einen ganzen Monat lang schenkten sich die beiden Kontrahenten nichts. Rommel setzte auf offensive Blitzkriegtaktik, Montgomery entschied sich zu einer auf technische Überlegenheit bauende Verteidigungsstrategie. Am 31. Juli endete die Schlacht mit einer Pattsituation und Tausenden von Toten. Ende Oktober startete Montgomery die nächste Offensive - die zweite Schlacht von El Alamein - und zwang seinen Gegner in die Knie. Zwar befahl Hitler Rommel per Telegramm, bis zum letzten Mann zu kämpfen, doch der Wüstenfuchs widersetzte sich und zog sich mit seinen Truppen zurück. Montgomery hatte den Briten den ersten entscheidenden Sieg über Hitler-Deutschland gebracht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Generals at War