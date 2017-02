TNT Film 04:00 bis 06:00 Drama Julius Cäsar USA 1953 20 40 60 80 100 Merken Nachdem der Senat 44 v. Chr. Caesars Ernennung zum Diktator auf Lebenszeit zugestimmt hat, ist der Imperator am Ziel seiner Träume. Doch nicht alle sind mit dieser Entwicklung einverstanden und so entschließt sich eine Gruppe um Brutus und Cassius, Caesar zu ermorden. Marcus Antonius stellt sich nach dem Attentat jedoch gegen Brutus und die anderen und kann das Volk auf seine Seite ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlon Brando (Marcus Antonius) James Mason (Brutus) John Gielgud (Cassius) Louis Calhern (Julius Caesar) Edmond O'Brien (Casca) Greer Garson (Calpurnia) Deborah Kerr (Portia) Originaltitel: Julius Caesar Regie: Joseph L. Mankiewicz Drehbuch: Joseph L. Mankiewicz Kamera: Joseph Ruttenberg Musik: Miklós Rozsa Altersempfehlung: ab 12

