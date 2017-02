TNT Film 09:40 bis 11:30 Historienfilm Die Herzogin GB, I, F, USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hinreißend und glamourös ist Georgiana Spencer, die Herzogin von Devonshire, eine der einflussreichsten Frauen des Landes. Einzig ihr eigener Ehemann scheint immun gegen ihren Charme zu sein. Gefangen in einer kalten Ehe findet Georgiana Trost als politische Aktivisten und versucht ihren eigenen Weg zu gehen. Doch die Suche nach Glück könnte sie zum Gespött des Landes machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keira Knightley (Georgiana) Ralph Fiennes (The Duke) Dominic Cooper (Charles Grey) Charlotte Rampling (Lady Spencer) Hayley Atwell (Bess Foster) Georgia King (Lady Teazle) Aidan McArdle (Richard Sheridan) Originaltitel: The Duchess Regie: Saul Dibb Drehbuch: Jeffrey Hatcher, Anders Thomas Jensen, Saul Dibb, Amanda Foreman Kamera: Gyula Pados Musik: Rachel Portman Altersempfehlung: ab 12