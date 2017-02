TNT Film 07:55 bis 09:40 Historienfilm Schiff ohne Heimat USA 1952 20 40 60 80 100 Merken An Bord der Mayflower machen sich 1620 zahlreiche mutige Frauen und Männer auf den Weg in die Neue Welt. Da Kapitän Christopher Jones von dem skrupellosen Investor Weston bestochen wurde, werden die Siedler nach einer beschwerlichen Reise nicht an der vereinbarten Landestelle ausgesetzt, sondern weiter nördlich, wo sie jedoch angesichts des nahenden Winters kaum eine Überlebenschance haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Spencer Tracy (Kapitän Christopher Jones) Gene Tierney (Dorothy Bradford) Van Johnson (John Alden) Leo Genn (William Bradford) Barry Jones (William Brewster) Dawn Addams (Priscilla Mullins) Lloyd Bridges (Coppin) Originaltitel: Plymouth Adventure Regie: Clarence Brown Drehbuch: Helen Deutsch Kamera: William Daniels Musik: Miklos Rozsa Altersempfehlung: ab 12