TNT Film 06:00 bis 07:55 Komödie Stolz und Vorurteil USA 1940

Da Familie Bennet fünf Töchter hat, aber keinen einzigen männlichen Erben, besteht die Gefahr, dass das Gut der Familie nach dem Tod des Vaters an einen Cousin übergeht. Um dies zu unterbinden, versucht Mutter Bennet, ihre Töchter so schnell wie möglich mit passenden - und wenn möglich sehr wohlhabenden - Männern zu verheiraten. Ihre ersten Verkupplungsversuche scheitern jedoch.

Bildergalerie

Schauspieler: Laurence Olivier (Darcy) Greer Garson (Elizabeth Bennet) Edmund Gwenn (Mr. Bennet) Mary Boland (Mrs. Bennet) Edna May Oliver (Lady Catherine) Maureen O'Sullivan (Jane Bennet) Ann Rutherford (Lydia Bennet)

Originaltitel: Pride and Prejudice
Regie: Robert Z. Leonard
Drehbuch: Aldous Huxley, Jane Murfin
Kamera: Karl Freund
Musik: Herbert Stothart
Altersempfehlung: ab 12