Hessen 05:20 bis 06:05 Reportage Die Victoria-Fälle Der Rauch, der donnert D 2011 Untertitel Schon aus der Ferne ahnt man etwas Besonderes: Trotz wolkenlosem Himmel hält sich eine Wolkenwand dicht am Erdboden - es sind die bis zu 300 Metern aufsteigenden Sprühnebel der Victoria-Fälle. Auf fast zwei Kilometer Länge stürzen die Wassermassen über eine 110 Meter hohe Felswand tief in die Schlucht, in der der Sambesi seinen Weg fortsetzt. Der Film vermittelt grandiose Stimmungen und Natur- und Tiergeschichten rund um die Victoria-Fälle. Originaltitel: Der Rauch, der donnert - die Victoria-Fälle Regie: Udo Zimmermann/Catherine Blinston