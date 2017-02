FOX 04:20 bis 05:05 Serien Nashville Zeit zu leben USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Rayna ihre Hochzeit offiziell abgesagt hat, taucht Luke bei Deacon auf, um nach ihr zu suchen. Zwischen den beiden Männern kommt es zu einem handfesten Streit. Um mit der gecancelten Hochzeit besser klarzukommen, schmeißt Luke schließlich eine Party. Deacon bekommt bald eine erschreckende Diagnose, und Sadie macht sich Gedanken, wie sie mit ihrem Ex umgehen soll. Derweil landet Layla im Krankenhaus - man hat sie bewusstlos in Jeffs Pool gefunden. In der Zwischenzeit zieht Avery bei Juliette ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Chris Carmack (Will Lexington) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Will Chase (Luke Wheeler) Oliver Hudson (Jeff Fordham) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Originaltitel: Nashville Regie: Jan Eliasberg Drehbuch: Debra Fordham Kamera: Michael Lohmann

