FOX 22:30 bis 23:15 Fantasyserie Sleepy Hollow Bild des Schreckens USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Ichabod und Katrina möchten alte Streitigkeiten endgültig hinter sich lassen. Als sie sich gerade wieder versöhnen, kommt ihnen jedoch etwas dazwischen: Bei einer Ausstellung der Historical Society von Sleepy Hollow zu Ehren des einstigen US-Präsidenten John Adams wird ein bekannter Restaurator tot aufgefunden. Katrina sieht in dem Fall Parallelen zu Ereignissen in der Vergangenheit. Ihre Freundin Abigail, die Frau von John Adams, konnte damals den Mörder James Colby mit Hilfe eines Geistlichen in ein Gemälde verbannen. Jetzt scheint der Irre seinem Gefängnis entkommen zu sein. Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Lt. Abbie Mills) Katia Winter (Katrina Crane) Orlando Jones (Captain Frank Irving) Michelle Trachtenberg (Abigail Adams) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: John R. Leonetti Drehbuch: Melissa Blake Kamera: Glen Keenan Musik: Robert Lydecker