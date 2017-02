FOX 21:00 bis 21:45 Mysteryserie Wayward Pines Folge: 5 Die erste Generation USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ethan wagt sich hinter die Mauern von Wayward Pines. Was er dort vorfindet, ist verwirrend und schockierend zugleich. Sein Versuch, nach Bosie zu gelangen, scheitert. Ben erhält in der Zwischenzeit eine Einführung in die neue Schule. Von seiner Lehrerin Mrs. Fisher erfährt er die grausame Wahrheit über Wayward Pines. Die Realität ist schockierender, als er sich hätte vorstellen können. Unterdessen tritt Theresa einen Job als Immobilienmaklerin an. Ihr neuer Klient hatte einen ähnlichen Unfall wie sie. Auch er kann sich nicht erinnern, wie er in die unheimliche Stadt Wayward Pines gekommen ist. Theresa sucht nach Erklärungen. Mit jedem vergangenen Tag stellen sich ihr neue Fragen. Die Folgen der Serie "Wayward Pines" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Dillon (Ethan Burke) Carla Gugino (Kate Hewson) Juliette Lewis (Beverly) Terrence Howard (Sheriff Pope) Toby Jones (Dr. Jenkins) Melissa Leo (Schwester Pam) Jason Patric (Dr. Theo Yedlin) Originaltitel: Wayward Pines Regie: James Foley Drehbuch: Chad Hodge Kamera: Jim Denault Altersempfehlung: ab 16