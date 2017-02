FOX 17:45 bis 18:30 Serien Good Wife Dianes Dilemma USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Um einen wichtigen Mandanten zu halten, übernimmt Diane einen Fall, bei dem Abtreibungsgegner und -befürworter gegeneinander antreten, der sie in einen persönlichen Interessenskonflikt drängt. Alicia und Lucca sind unterdessen verzweifelt auf der Suche nach neuen Aufträgen und versuchen, Louis Canning einige Mandanten auszuspannen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Alan Cumming (Eli Gold) Cush Jumbo (Lucca Quinn) Makenzie Vega (Grace Florrick) Jeffrey Dean Morgan (Jason Crouse) Christine Baranski (Diane Lockhart) Originaltitel: The Good Wife Regie: Matt Shakman Drehbuch: Adam R. Perlman Musik: David Buckley