FOX 12:00 bis 12:45 Krimiserie Hawaii Five-0 Kono USA 2013 Stereo 16:9 HDTV In einem Flugzeug, in dem ein Gefangener überführt werden sollte, werden vier Leichen gefunden. Von dem Gefangenen fehlt zunächst jede Spur. Als das Five-0-Team ihn aufspürt, behauptet er, Terroristen hätten seinen Sohn entführt. Sie wollten verhindern, dass der Vater mit den Behörden zusammenarbeitet und einen geplanten Anschlag verrät. Kono steht derweil unter Mordverdacht. Sie taucht unter und versucht, ihre Unschuld zu beweisen. Währenddessen ist Michael hinter seinem Bruder Adam her: Die Yakuza haben das Todesurteil über Adam verhängt, weil er die Organisation verlassen will. Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Yancey Arias (Arturo Casey) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Bryan Spicer Drehbuch: Peter M. Lenkov, Ken Solarz, David Wolkove Kamera: James L. Carter Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 16