FOX 08:55 bis 09:40 Krimiserie Navy CIS Das Geständnis USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibbs und sein Team sollen im Auftrag von Vance einen zwei Wochen alten Mordfall untersuchen. Der pensionierte Marine Yale Peyton wurde in seinem Wohnzimmer mit einer Axt erschlagen. Sein Sohn, der 18-jährige Nick, steht unter dringendem Tatverdacht. Die Mutter ist zwei Jahre zuvor verschwunden. Sie war tablettenabhängig, und auch Nick scheint drogensüchtig zu sein. Vance setzt den Jungen so sehr unter Druck, dass er zusammenbricht und gesteht, doch Gibbs glaubt ihm nicht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Spezial Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Spezial Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Spezial Agent Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Cote De Pablo (Spezial Agent Ziva David) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Reed Steiner, Christopher J. Waild Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk