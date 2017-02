FOX 07:25 bis 08:10 Krimiserie Navy CIS Max Destructo USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibbs und sein Team entdecken Fingerkuppen und Zähne von Corporal Zach Armstrong in einer Damenhandtasche. Bald darauf wird seine Leiche gefunden und es steht fest, dass Armstrong zu Tode gefoltert wurde. Die Ermittlungen führen das Team zu einer Laser-Tag-Arena, in der sich Computer-Freaks gegenseitig mit Infrarotstrahlen attackieren. Auch Armstrongs Ex-Freundin Maxine spielt dort und kann Gibbs zunächst nur Armstrongs gefälschtes Testament und seine Kreditkarte überreichen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Cote De Pablo (Ziva David) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk