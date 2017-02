MDR 01:40 bis 03:10 Thriller Red Rock West USA 1993 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Michael aus Texas ist das, was man einen ewigen Verlierer nennt. Er hat keinen Job, keine Wohnung und keine Perspektive. Nachdem er sich erfolglos für eine Stelle auf einem Ölfeld in Wyoming beworben hat, verschlägt es ihn in das verschlafene Provinznest Red Rock. Mit seinem letzten Geld setzt er sich in die örtliche Bar. Dort wird er von Wayne, dem Besitzer des Ladens, prompt auf einen Job angesprochen. Der Haken bei der Sache: Wayne hält Michael für den Profikiller Lyle aus Dallas, den er engagiert hat, um für 10.000 Dollar seine Frau Suzanne zu töten. Der abgebrannte Michael lässt sich auf das Spiel ein, doch anstatt zum Mörder zu werden, will er kurzerhand mit der Anzahlung verschwinden. Zuvor aber warnt er Suzanne vor dem Plan ihres Gatten, worauf diese ihm ebenfalls Geld anbietet, damit er Wayne umbringt. Nach dieser Begegnung will Michael sich endgültig aus dem Staub machen, weiß er doch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sein Doppelspiel auffliegt. Allerdings hat das Schicksal anderes vorgesehen, denn fortwährend kommt dem armen Kerl ein neues Hindernis in die Quere. Unterdessen findet Wayne heraus, dass er hereingelegt wurde, und will den hochstapelnden Möchtegern-Killer aus dem Weg räumen. Kurz darauf trifft auch noch der echte Lyle in Red Rock ein und zeigt sich über die Geschehnisse gar nicht erfreut. Für den Unglücksraben Michael wird die Situation immer brenzliger, doch auf verzwickte Weise scheint für ihn kein Weg aus der Stadt herauszuführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Michael Williams) Dennis Hopper (Lyle) Lara Flynn Boyle (Suzanne Brown) J.T. Walsh (Wayne Brown) Timothy Carhart (Matt Greytack) Dan Shor (Russ Bowman) Craig Reay (Jim) Originaltitel: Red Rock West Regie: John Dahl Drehbuch: John Dahl, Rick Dahl Kamera: Marc Reshovsky Musik: William Olvis Altersempfehlung: ab 16