MDR 13:10 bis 13:58 Familienserie Liebling Kreuzberg Der einzige Ehrliche D 1998 Stereo Untertitel Live TV Merken Fernsehserie Deutschland 1997/1998 Das Ehepaar Faßbänder hat in seiner Wohnung ein illegales Spezialitäten-Restaurant eröffnet. Dank Frau Faßbänders bestechender Kochkünste ist das ein Fall so recht nach Lieblings Geschmack. Doch zu viele Behörden haben den kleinen unerlaubten Betrieb bereits auf dem Kieker: Gewerbeaufsicht, Hygiene, Steuer. Das kann auf Dauer nicht gutgehen, auch nicht mit der Hilfe eines äußerst verständnisvollen Anwalts. Während Liebling in russischer Küche schwelgt, amüsiert sich Bruno Pelzer königlich. In der Kanzlei taucht Gretchen Menzel auf und verlangt anwaltliche Unterstützung und zwar fix. Schließlich hatte sie einst ein heftiges Liebesgeplänkel mit Herrn Liebling, da braucht sie keinen Termin. Doch Pelzer, den sie, kurzsichtig, wie sie ist, mit Liebling verwechselt, kann ihr nicht helfen. Richtig ins Zeug legt sich Pelzer dagegen für seine Mandantin Frau Holstein, die von ihrem bisherigen Rechtsbeistand hintergangen wird. Anwalt Pommerenke hat für Frau Holstein eine Schadenersatzklage in Höhe von 35.000 Mark gewonnen. Seit sieben Monaten wartet sie nun schon darauf, dass Pommerenke die an ihn überwiesene Summe ausbezahlt. Doch der Anwalt entschuldigt sich mit immer neuen Ausreden. Als Pelzer sich einschaltet, behauptet sein Standeskollege, das Geld liege in seinem Safe, aber er habe dummerweise den Schlüssel verloren. Doch davon lässt Pelzer sich nicht aufhalten. Mithilfe seines Ex-Mandanten Seliger nimmt er sich den verschlossenen Safe vor. Außerdem steht Bruno Pelzers Hochzeit mit Sarah Liebling bevor. Doch Sarah wäre nicht Lieblings Tochter, würde sie nicht noch vor dem Traualtar für Überraschungen sorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Rechtsanwalt Robert Liebling) Stefan Reck (Bruno Pelzer) Anja Franke (Senta, Anwaltsgehilfin) Roswitha Schreiner (Sarah Liebling) Adrian Schröck (Robertchen) Johanna Liebeneiner (Miriam Breslauer) Monika Woytowicz (Lola Kornhaus) Originaltitel: Liebling Kreuzberg Regie: Vera Loebner Drehbuch: Jurek Becker, Gabriele Herzog Kamera: Peter Krause Musik: Klaus Doldinger