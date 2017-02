MDR 10:15 bis 12:00 Komödie Mir nach, Canaillen DDR 1964 Nach dem Roman "Eine Sommerabenddreistigkeit" von Joachim Kupsch Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Preußen, 1730. Leutnant von Übbenau (Fred Düren) macht sich auf ins Hannöversche, um Rekruten zu pressen. Sein König, kriegerisch veranlagt, braucht mächtig viele Kerls, "die er in die Pfanne hauen kann". Doch woher nehmen, ohne zu stehlen? Bald darauf trifft der Werbeleutnant auf einen Burschen von prächtigem Gardemaß, wie für des Königs Rock geschaffen, und es gehen ihm die Augen über vor Freude, dann aber vor Schmerz, als nicht er die Canaille, sondern diese ihn festsetzt. Um der Schande zu entgehen, bleibt dem armen Leutnant lediglich der Ausweg, sich als der Erzeuger jenes Kuhhirten - pfui Teufel! - auszugeben. So kommt Alexander (Manfred Krug) nicht nur zu einem Vater von adligem Geblüt und einem Beutel voller Dukaten, er gewinnt auch das Herz von dessen wohlgeratenem Töchterchen Ulrike (Monika Woytowicz) und avanciert kurzzeitig zum Günstling August des Starken (Erik S. Klein). "Mir nach, Canaillen!" war 1964 der erste und überaus erfolgreiche Mantel- und Degenfilm der DEFA. Gemeinsam mit Regisseur Ralf Kirsten und den Drehbuchautoren Joachim Kupsch und Ulrich Plenzdorf nahm sich der damals frisch gekürte Publikumsliebling Manfred Krug der Idee an, einen Abenteuerfilm á la "Fanfan, der Husar" zu erfinden. Die Babelsberger Filmfabrik scheute weder Kosten noch Mühen: Farbe, Breitwand, Vier-Kanal-Magnet-Ton und dazu eine Besetzung vom Feinsten, angeführt von Manfred Krug und Monika Woytowicz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Alexander) Monika Woytowicz (Ulrike von Übbenau) Fred Düren (Leutnant Friedrich Wilhelm Baron von Übbenau) Carola Braunbock (Baronin von Übbenau) Norbert Christian (Gerichtsherr) Marion van de Kamp (Gräfin Denhoff) Helga Göring (Großmutter im Hause Übbenau) Originaltitel: Mir nach, Canaillen! Regie: Ralf Kirsten Drehbuch: Ralf Kirsten, Manfred Krug, Ulrich Plenzdorf Kamera: Hans Heinrich Musik: André Asriel Altersempfehlung: ab 12