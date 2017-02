MDR 09:00 bis 09:30 Dokumentation Unser Dorf hat Wochenende Wippra D Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Wippra liegt rund 20 Kilometer nördlich von Sangerhausen, eingebettet in das idyllische Wippertal und umgeben von bis zu 400 Meter hohen Bergen. Schon im 15. Jahrhundert herrschten hier die Mansfelder Grafen und ebenso alt ist die Brautradition im Ort. Und das sieht man auch - Die Brauerei in Wippra ist eine der ganz wenigen, die noch über Transmission funktioniert. Das bedeutet es gibt nur einen Hauptmotor und alle Maschinen werden über Lederriemen angetrieben. Abseits von der technischen Seite ist natürlich die geschmackliche interessant: Neben Pils und Schwarzbier entstehen hier Bock-, Kuper- und Kellerbier, aber auch ganz besondere Köstlichkeiten wie Porter und Barley Wine. Kulinarisch hat Wippra sowieso einiges zu bieten, ob frische Bachforellen in Wesemanns Fischstübchen oder ausgefallene Tortenvariationen im Mühlencafé. Die angefressenen Pfunde werden aber auch wieder abtrainiert - beim Wandern, Nordic Walking, beim Reiten oder beim Skispringen. Und für die Sportmuffel geht es musikalisch zu, denn der Männerchor Wippra hat sich im Lutherjahr ein ganz besonderes Projekt auf die Fahne geschrieben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Unser Dorf hat Wochenende