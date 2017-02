Hessen 11:35 bis 12:25 Familienserie Die Firma Hesselbach: Sabotage D 1960 SW Live TV Merken In der Firma Hesselbach geschehen merkwürdige Dinge, die den Verdacht der Sabotage aufkommen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liesel Christ (Marie "Mamma" Hesselbach) Joost Siedhoff (Willi Hesselbach) Inge Rassaerts (Irene Müller) Heinz Stoewer (Spaltnagel) Max Strecker (Arthur Münzenberger) Sophie Cossaeus (Frl. Lohmeier) Ursula Köllner (Frl. Else Sauerberg) Originaltitel: Die Firma Hesselbach Regie: Harald Schäfer, Wolf Schmidt Drehbuch: Wolf Schmidt Kamera: Wilfried Huber, Horst Thürling Musik: Willy Czernik