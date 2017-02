Hessen 06:50 bis 07:50 Magazin Planet Wissen Pubertät - die wilden Jahre D 2017 Live TV Merken "Jetzt chillt doch mal", bekommen viele Mütter und Väter von ihren pubertierenden Kindern zu hören. Aber wie sollen Eltern gelassen bleiben? Mehr als 150 "Überlebensratgeber Pubertät" für Erziehungsberechtige sind allein in Deutschland auf dem Markt. Was zeigt, wie verzweifelt viele Eltern sind, wenn es darum geht mit dem rebellischen Nachwuchs im Teenageralter klarzukommen. "Nur nichts persönlich nehmen", sagt Ralph Caspers. "Weil das Gehirn in der Pubertät komplett umgebaut wird, ticken Teenager nun mal anders". Der Vater von drei Kindern ist Moderator einer Pubertäts-Sendung und hat ein Buch zum Thema geschrieben. Gemeinsam mit der Erziehungsberaterin und Psychologin Elisabeth Raffauf klärt er, wie Eltern die "wilden Jahre" ihrer Kinder gelassen überstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Gäste: Gäste: Elisabeth Raffauf (Erziehungsberaterin und Psychologin) Originaltitel: Planet Wissen