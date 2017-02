3sat 01:15 bis 03:40 Filme In weiter Ferne, so nah! D 1993 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im vereinten Berlin wird ein Engel zum Erdenbürger, als er ein kleines Mädchen rettet. Er durchstreift die Höhen und Tiefen des Lebens, findet alte und neue Freunde. Und er kann noch immer verändernd in die Lebensgeschichten der Menschen eingreifen. - Wim Wenders' eindrucksvolle und mit internationalen Stars besetzte Fortsetzung von "Der Himmel über Berlin". Den Engel Cassiel stimmt es melancholisch, dass er als unsterblicher Wegbegleiter die Menschen nur trösten darf, ohne in ihr Schicksal eingreifen zu können. Interessiert sieht er den Wandel der Zeit und lauscht nach dem Fall der Berliner Mauer den Gedanken Michail Gorbatschows. Als Cassiel sieht, wie ein kleines Mädchen vom Balkon eines Hochhauses stürzt, fängt er es auf und wird so selbst zum Sterblichen. Cassiel alias Karl Engel irrt verwundert durch die Straßen von Berlin. Cassiels Freund Damiel, auch ein ehemaliger Engel, und dessen Frau Marion, helfen ihm, sich auf Erden einzuleben, doch er fühlt sich überflüssig und hilflos. Bald wird Cassiel zum Obdachlosen, zum gefallenen Engel. Ein neues Leben scheint zu beginnen, als er den Geschäftsmann Tony Baker vor einem Mafia-Anschlag rettet und zum Dank dessen Partner wird. Wim Wenders gelang mit der Fortsetzung seines Filmmärchens "Der Himmel über Berlin" (1987) wieder ein faszinierendes Panorama von Stimmungen und Stadtansichten Berlins. Darin entwarf er eine Welt der Unsicherheit und Hast, aber auch der Erinnerung und der hoffungsvollen Güte. In prominenten Gastrollen sind zu sehen: Michail Gorbatschow mit einem Dostojewski-Zitat, Heinz Rühmann als NS-Chauffeur mit Zivilcourage, Lou Reed, Peter Falk sowie Wenders-Kameramann Henri Alekan als Kapitän. Wim Wenders wurde für den Film 1993 als bester Regisseur mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet und erhielt 1994 dafür den Deutschen Filmpreis. Wim Wenders schaffte seinen künstlerischen Durchbruch als Regisseur mit "Alice in den Städten" (1973). Auch in den USA wurde Wim Wenders bekannt, zuerst durch die Patricia-Highsmith-Adaption "Der amerikanische Freund" (1977), dann mit "Hammett" (1982), einem Spielfilm über den amerikanischen Schriftsteller. 1984 gewann er mit seinem Film "Paris, Texas" die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes. 3sat widmete Wenders zu seinem 70. Geburtstag 2015 eine Filmreihe und die "Kennwort Kino"-Dokumentation "Wim Wenders - Reisender durch Raum und Zeit". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Otto Sander (Cassiel) Peter Falk (er selbst) Horst Buchholz (Tony Baker) Nastassja Kinski (Raphaela) Bruno Ganz (Damiel) Willem Dafoe (Emit Flesti) Rüdiger Vogler (Phillip Winter) Originaltitel: In weiter Ferne, so nah! Regie: Wim Wenders Drehbuch: Wim Wenders , Ulrich Zieger, Richard Reitinger Kamera: Jürgen Jürges Musik: Laurent Petitgand Altersempfehlung: ab 6