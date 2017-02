3sat 22:00 bis 23:30 Drama Bornholmer Straße - Die unglaubliche, aber wahre Geschichte von Oberstleutnant Harald Schäfer D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 9. November 1989: Günther Schabowski verkündet, dass alle Bürger der DDR ab sofort die Reisefreiheit erhalten. Harald Schäfer, Leiter des Grenzübergangs Bornholmer Straße, ist befremdet. Der Fernsehfilm "Bornholmer Straße - Die unglaubliche, aber wahre Geschichte von Oberstleutnant Harald Schäfer", der zum 25. Jahrestag des Mauerfalls Fernsehpremiere hatte, betrachtet das historische Ereignis aus der Sicht eines Grenzoffiziers. Schäfer ist überzeugt von der DDR. Und er fragt sich, was auf Schabowskis Mitteilung folgt. Als diensthabender Oberleutnant braucht Schäfer Anweisungen für die weiteren Grenzkontrollen. Doch während sich immer mehr Ausreisewillige vor dem Schlagbaum sammeln, tauchen sämtliche Vorgesetzte Schäfers und sogar die zuständigen Ministerien ab. Schäfer erhält keine Antworten. Die immer merkwürdigeren Situationen bringen seine Überzeugungen ins Wanken. Als die Stimmung am Schlagbaum in einen Gewaltausbruch zu eskalieren droht, fällt Schäfer auf eigene Faust die mutige Entscheidung, den Grenzübergang zu öffnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charly Hübner (Harald Schäfer) Milan Peschel (Ulrich Rotermund) Ulrich Matthes (Oberst Hartmut Kummer) Rainer Bock (Peter Arndt) Max Hopp (Burkhard Schönhammer) Frederick Lau (Jens Rambold) Ludwig Trepte (Axel Hoffmann) Originaltitel: Bornholmer Straße Regie: Christian Schwochow Drehbuch: Rainer Schwochow, Heide Schwochow Kamera: Frank Lamm Musik: Daniel Sus Altersempfehlung: ab 6