3sat 17:45 bis 19:30 Drama Das Adlon. Eine Familiensaga D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der große zweiteilige Fernsehfilm "Das Adlon. Eine Familiensaga" verknüpft ein knappes Jahrhundert Hotelgeschichte(n) im Herzen Berlins mit dem bewegten Schicksal einer fiktiven Protagonistin. Sonja Schadt ist ihr Leben lang mit dem Adlon verbunden. Gemeinsam mit Juniorchef Louis und seiner Frau Hedda erlebt sie die "Goldenen" 20er Jahre, Inflation, Diktatur, Krieg und Zerstörung - und schließlich, mit über 90 Jahren, die Neueröffnung des legendären Hotels. Nach einem Auftritt von Josephine Baker kommt es zu Protesten einer SA-Truppe unter der Führung von Siegfried von Tennen, Almas ehemaligem Verlobten. Dabei wird Sonjas Kindermädchen Galla tödlich verwundet. Julian, der sich von seiner Frau getrennt hat, steht Sonja in dieser Zeit bei. Doch mit der "Machtergreifung" spitzt sich die Lage bedrohlich zu. Louis und Hedda Adlon gehen Kompromisse mit den Nazis ein, die internationalen Gäste bleiben fern. Nach dem Reichstagsbrand wird Julian verhaftet, und Sonja stellt fest, dass sie von ihm schwanger ist. Seine Tochter Anna-Maria lernt Julian erst nach seiner Entlassung 1936 kennen. Bei der Entgegennahme von falschen Papieren, mit denen er und Sonja Deutschland verlassen wollten, wird Julian von der Gestapo verhaftet und zusammen mit Anna-Maria ins Ausland abgeschoben. Da er glaubt, dass Sonja ihn verraten hat, bricht Julian jeden Kontakt mit ihr ab. Unterstützt von Friedrich, überlebt Sonja den Zweiten Weltkrieg im Hotel, das gegen Ende zum Lazarett umfunktioniert wird. Bei einem Saufgelage der russischen Besatzer im Weinkeller des Hotels wird der verwundete SS-Hauptsturmführer Siegfried von Tennen entdeckt, als Folge der Schießerei bricht ein Feuer aus. Dabei brennt das Hotel zu großen Teilen nieder. Auch Friedrich stirbt in den Flammen. Nach Louis' Tod und der Enteignung des Hotels durch die Sowjets übernimmt Sonja die kommissarische Leitung. Ihre Suche nach Julian und ihrer Tochter bleibt erfolglos - bis 1952 plötzlich eine junge Israelin im Adlon auftaucht: Anna-Maria. Erst jetzt klärt sich auf, warum der gemeinsame Fluchtplan damals scheiterte. Und erst jetzt kommt es zu einer Versöhnung zwischen Julian und Sonja. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josefine Preuß (Sonja Schadt) Rosemarie Fendel (Sonja Schadt, 90 Jahre alt) Heino Ferch (Louis Adlon) Marie Bäumer (Hedda Adlon) Burghart Klaußner (Lorenz Adlon) Evamaria Salcher (Tilly Adlon) Ken Duken (Julian Zimmermann) Originaltitel: Das Adlon. Eine Familiensaga Regie: Uli Edel Drehbuch: Rodica Döhnert, Uli Edel Kamera: Hanno Lentz Musik: Bernd Wefelmeyer Altersempfehlung: ab 12

