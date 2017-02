3sat 16:00 bis 17:45 Drama Das Adlon. Eine Familiensaga D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der zweiteilige Fernsehfilm "Das Adlon. Eine Familiensaga" verknüpft ein knappes Jahrhundert Hotelgeschichte(n) im Herzen Berlins mit dem bewegten Schicksal einer fiktiven Protagonistin. Sonja Schadt ist ihr Leben lang mit dem Adlon verbunden. Gemeinsam mit Juniorchef Louis und seiner Frau Hedda erlebt sie die "Goldenen" 20er Jahre, Inflation, Diktatur, Krieg und Zerstörung - und schließlich, mit über 90 Jahren, die Neueröffnung des legendären Hotels. Als Sonja Schadt 1904 in Berlin zur Welt kommt, baut Lorenz Adlon gerade sein Luxushotel am Pariser Platz. Dank der Kredite seines Freundes Gustaf Schadt und der Unterstützung durch Wilhelm II. wird das "Adlon" bald zu einem spektakulären Erfolg. Inzwischen wächst die kleine Sonja im Schatten einer Lüge auf: Weil ihre Mutter Alma erst 16 Jahre alt und ihr Vater Friedrich der Sohn eines Hausangestellten ist, geben Gustaf Schadt und seine Frau Ottilie das Kind als ihre eigene Tochter aus. Friedrich findet eine Anstellung als Page im Adlon. Alma lässt sich auf eine Verlobung mit dem jungen Adligen Siegfried von Tennen ein, weil sie hofft, als verheiratete Frau ihre Tochter zu sich nehmen zu können. Doch Ottilie will Sonja für sich. Nach einem Eklat mit ihren Eltern entzieht sich Alma den Zwängen ihrer Umgebung und geht nach Amerika. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs verhindert über Jahre ihre Rückkehr nach Berlin. So erfährt Sonja erst 1919 am Sterbebett ihres Großvaters von dem Familiengeheimnis. Von Gustafs Tod tief getroffen, nimmt sich Ottilie das Leben. Sonja bezieht mit ihrem Kindermädchen Galla ein Apartment im Adlon, wo Friedrich mittlerweile zum Concierge aufgestiegen ist. Als Seniorchef Lorenz Adlon 1921 am Brandenburger Tor von einem Lastwagen überfahren wird, übernehmen Louis und seine zweite Frau Hedda das Hotel und führen es durch die Wirren der Inflation in die "Goldenen Zwanziger". Sonja beginnt eine Karriere beim Rundfunk und verliebt sich den jüdischen Journalisten Julian Zimmermann - der jedoch eine andere heiratet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josefine Preuß (Sonja Schadt) Rosemarie Fendel (Sonja Schadt, 90 Jahre alt) Heino Ferch (Louis Adlon) Marie Bäumer (Hedda Adlon) Burghart Klaußner (Lorenz Adlon) Evamaria Salcher (Tilly Adlon) Thomas Thieme (Gustaf Schadt) Originaltitel: Das Adlon. Eine Familiensaga Regie: Uli Edel Drehbuch: Rodica Döhnert, Uli Edel Kamera: Hanno Lentz Musik: Marco Meister, Robert Meister, Bernd Wefelmeyer Altersempfehlung: ab 6

