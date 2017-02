3sat 11:45 bis 13:45 Filme Der Himmel über Berlin D, F 1987 Stereo Dolby 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein unsterblicher Engel beobachtet die Menschen in Berlin, ohne sich in ihr Leben einzumischen. Bis er sich eines Tages unsterblich in eine schöne Zirkusartistin verliebt. Wenders' erster Film nach seiner Rückkehr aus den USA ist ein filmisches Gedicht und eine Art spirituelles Roadmovie über die Reise zweier Engel durch Berlin. Der Klassiker mit Bruno Ganz und Otto Sander gewann in Cannes eine Palme für die beste Regie. Der Engel Damiel wandert schon seit Urzeiten über die Welt. Seine Aktivitäten beschränken sich darauf, durch die Stadt zu ziehen, die Menschen anzuschauen, ihre Gedanken zu lesen und denen, die Beistand brauchen, zu helfen. Doch die Sterblichen können ihn nicht sehen, lediglich in Ausnahmefällen spüren. So ist Damiel zu einem Dasein in Einsamkeit verdammt. Mit seinem einzigen Freund, dem Engel Cassiel trifft sich Damiel gelegentlich, um sich über die schönsten Beobachtungen auszutauschen. Eines Tages beobachtet Damiel die bezaubernde Zirkusartistin Marion, die er wieder und wieder aufsucht und in die er sich langsam verliebt. Ein bekannter Hollywood-Star - Peter Falk als er selbst -, der früher selbst ein Engel war, erzählt Damiel von den Vorzügen des Menschseins, was in diesem den Wunsch keimen lässt, auch Mensch zu werden, um seine Liebe leben zu können. "Der Himmel über Berlin", Wim Wenders' poetische Liebeserklärung an das menschliche Leben und seine Sinnlichkeit, ist ein Film, der über die Schönheit der Welt und über die kleinen Wunder des Alltags philosophiert. Den Dialogen gab der Schriftsteller und Koautor Peter Handke einen außergewöhnlichen Rhythmus und Stil. Meditative, teils dokumentarische Bilder der Großstadt Berlin, Traumvisionen, Zirkusnummern und Rockmusikeinlagen verleihen dem Film eine magische Schwerelosigkeit. Zugleich greift "Der Himmel über Berlin" trotz seines märchenhaften Charakters mit der Darstellung der Berliner Mauer eine konkrete politische Wirklichkeit auf. Regisseur Wim Wenders zählt zu den wenigen international renommierten deutschen Regisseuren. Er studierte Medizin und Philosophie, ehe er ab 1967 an der Hochschule für Film und Fernsehen in München studierte. 2015 würdigte 3sat Wenders zu seinem 70. Geburtstag mit einer Filmreihe und der "Kennwort Kino"-Dokumentation "Wim Wenders - Reisender durch Raum und Zeit". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruno Ganz (Damiel) Solveig Dommartin (Marion) Otto Sander (Cassiel) Curt Bois (Homer) Peter Falk (Der Filmstar) Hans-Martin Stier (Der sterbende Mann) Nick Cave (Nick Cave) Originaltitel: Der Himmel über Berlin Regie: Wim Wenders Drehbuch: Wim Wenders , Peter Handke, Richard Reitinger Kamera: Henri Alekan Musik: Jürgen Knieper Altersempfehlung: ab 6