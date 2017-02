3sat 06:55 bis 08:15 Dokumentation Berlin - Stadt der Millionen Stummfilm D 1925 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das erste abendfüllende Porträt Berlins zeigt den Alltag der Stadt in ihren ganz unterschiedlichen Stadtvierteln: großstädtisch und mondän oder volkstümlich und kleinbürgerlich. Produziert als "Kulturfilm", vermittelt dieser Film das Lebensgefühl von Berlin nach überstandener Wirtschaftskrise Mitte der 1920er Jahre, als Berlin im Begriff war, eine der großen Weltstädte zu werden. Zwei Jahre vor Walther Ruttmanns "Berlin. Die Sinfonie der Großstadt" (1927) entstand "Die Stadt der Millionen" von Adolf Trotz als Kulturfilm der Filmproduktionsfirma UFA, der aufgrund seines authentischen Bildmaterials ein wertvolles Dokument vom Berlin Mitte der 1920er-Jahre darstellt. Vier Kapitel strukturieren den Film: "Quer durch Berlin", "Des Tages Arbeit", "Berlin bei Nacht" und "Der Sonntag des Berliners". Der Film nimmt den Zuschauer mit auf eine hochinteressante Stadterkundung und führt von bekannten Straßen wie der Friedrichstraße und dem Kurfürstendamm in unbekanntere Viertel und Winkel der Stadt. Für uns heute ist der Film eine Zeitreise ins unzerstörte Berlin rund um das Schloss, die Tauentzienstraße oder den Potsdamer Platz. Der Film stellt Berlin als eine dynamische Stadt vor und erlaubt sich in kurzen Passagen, das vergleichsweise beschauliche Leben im 19. Jahrhundert nachzustellen. Aber auch die Zukunft hat ihren Platz in einem kurzen Animationsfilm "Berlin im Jahr 2000" - Fritz Langs "Metropolis" lässt grüßen. Verkehrsmittel spielen eine große Rolle: Autos, Droschken, U-Bahnen. Die Kamera fotografiert Menschen der Zeit - auf dem Markt, bei der Arbeit, beim Tanzen, auf dem Rummelplatz, am Sonntag beim Sport. Auch der Film hat seinen Stellenwert: die Filmateliers in Tempelhof und Neubabelsberg und die Kinos in der Stadt. Splitscreen vergrößert die Dynamik der dokumentarischen Szenen und macht diese Stadterkundung auch heute noch zu einem visuellen Erlebnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Stadt der Millionen Regie: Adolf Trotz Drehbuch: Willy Rath, Emil Endres Kamera: Eugen Hrich Musik: Luiz Brago, Boris Bojadzhiev, Bowen Liu