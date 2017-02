Silverline 23:50 bis 01:40 Actionfilm Open City COR 2008 20 40 60 80 100 Merken Mit ihrer Taschendieb-Organisation verdient Baek Jang-mi viel Geld. Als sie eines Tages nach einem erfolgreichen Coup von Mitgliedern einer rivalisierenden Organisation brutal zusammengeschlagen wird, rettet Dae-young sie in letzter Sekunde. Beide spüren auf Anhieb eine starke Zuneigung zueinander, doch als Jang-mi herausfindet, dass ihr Retter ein Cop ist, verlässt sie abrupt die Szene. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Myung-min Kim (Jo Dae-yeong) Ye-jin Son (Baek Jang-mi) Gi-seok Do (Lee Won-jong) Dae-han Ji (Kim Kwang-seob) Sang-geon Jo (Jeong Yeon-wook) Originaltitel: Mubangbi-dosi Regie: Sang-gi Lee Drehbuch: Sang-gi Lee Kamera: Jeong-min Seo, Ok-Hyun Shin Altersempfehlung: ab 16