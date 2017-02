Silverline 11:55 bis 13:55 Horrorfilm The Host COR 2006 20 40 60 80 100 Merken Dem Han-Fluss in Seoul entsteigt eines Tages ein amphibisches Monster. Grund: Rücksichtslose US-Militärs haben, ganz kostenbewusst, ihre giftigen Chemikalien einfach im Fluss entsorgt. Zu den zahlreichen Opfern der Riesenkaulquappe zählt die zwölfjährige Tochter eines schusseligen Kioskbesitzers, der daraufhin die restlichen chaotischen Familienmitglieder mobilisiert, um das kleine Mädchen zu retten. Mit Unterstützung der Behörden ist nicht zu rechnen, wollen die den """"Unfall"""" doch auf ihre ganz eigene Art und Weise lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kang-ho Song (Park Gang-Du) Hee-bong Byeon (Park Hie-bong) Hae-il Park (Park Nam-il) Doo-na Bae (Park Nam-Joo) A-sung Ko (Park Hyun-seo) Jae-eung Lee (Se-jin) David Joseph Anselmo (Donald) Originaltitel: Gwoemul Regie: Joon-ho Bong Drehbuch: Chul-hyun Baek, Joon-ho Bong, Won-jun Ha Kamera: Hyung-ku Kim Musik: Byung-woo Lee Altersempfehlung: ab 16