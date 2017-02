Bayern 3 16:00 bis 20:00 Sonstiges Bayern 3 - Mein Lieblingsmix im Radio Gut gelaunt durchs Wochenende mit euren Lieblingshits Merken Echte Abwechslung für Bayern - mit dem Neuesten aus der Welt der Musik: o Neuentdeckungen der BAYERN 3-Musikredaktion, die spannendsten Newcomer, aktuelle Songs und Alben, Star-News, Musikphänomene oDer Frühaufdreher-Hittipp, Matuschkes "Liebling der Woche", Ulli Wengers "One Hit Wonder" oDer ganz besondere "So-kann-die-Woche-kommen-Song": HörerInnen, ModeratorInnen, KollegInnen aus dem BAYERN 3-Team erklären, warum ein bestimmter Song IHR Song der Woche ist. oWelche BAYERN 3-Konzerte und - Liveclubs stehen an? In Google-Kalender eintragen Moderation: Claus Kruesken