Bayern 1 12:05 bis 15:00 Magazin Bayern 1 am Samstag Merken Jeden Samstag zwischen 12.00 und 15.00 Uhr stellen wir Ihnen alles Wichtige rund um Ihre Freizeit zu Hause oder sonstwo im Freistaat vor. Ob aktuelle Tipps für das Wochenende, neue Freizeitangebote aus allen bayerischen Regionen oder wirklich geheime Geheimtipps, in Bayern 1 am Samstagmittag ist für jeden Geschmack etwas dabei. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:03

Seit 390 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 264 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:45

Seit 209 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 11:00 bis 13:30

Seit 149 Min.