TNT Film 22:10 bis 23:40 SciFi-Film Westworld USA 1973 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Westworld, einem exklusiven Vergnügungspark der Zukunft, können die Besucher jederzeit die Helden spielen und gegen Roboter antreten, die sich kaum vom Menschen unterscheiden. Aus dem Spaß wird jedoch blutiger Ernst, als die Roboter, die sich eigentlich um die Gäste kümmern sollten, plötzlich außer Rand und Band geraten und die Herrschaft an sich reißen wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yul Brynner (Mechanischer Revolverheld) Richard Benjamin (Peter Martin) James Brolin (John Blane) Norman Bartold (Mittelalterlicher Ritter) Alan Oppenheimer (Cheftechniker) Victoria Shaw (Mittelalterliche Königin) Dick Van Patten (Banker) Originaltitel: Westworld Regie: Michael Crichton Drehbuch: Michael Crichton Kamera: Gene Polito Musik: Fred Karlin Altersempfehlung: ab 16