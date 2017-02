hr2 13:05 bis 16:00 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Sarasate: Zigeunerweisen op. 20 (Joshua Bell, Violine; Royal Philharmonic Orchestra London, Leitung: Andrew Litton)<ek><bk>Mozart: "Figaros Hochzeit" - Arie des Cherubino "Voi, che sapete" (Susan Graham, Mezzosopran; Orchestra of The Age of Enlightenment, Leitung: Harry Bicket)<ek><bk>Liszt: 1. Klavierkonzert Es-Dur (Alfredo Perl; BBC Symphony Orchestra, Leitung: Yakov Kreizberg)<ek><bk>J.S. Bach: Violinsonate A-Dur BWV 1015 (Viktoria Mullova; Ottavio Dantone, Cembalo)<ek><bk>Schumann: Kinderszenen op. 15 (Christian Zacharias, Klavier)<ek>. In Google-Kalender eintragen