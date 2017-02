hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Lars Ruppel, "Sprachmächtiger" Merken Er zeigt, was man mit Dichtung alles bewegen kann. Lars Ruppel begeistert als Poetry Slammer das Publikum. Sein monatlicher Poetry Slam im English Theatre in Frankfurt ist Wochen im Voraus ausverkauft. Er bringt in Workshops Schülern und Lehrern die Lust an der Lyrik zurück, und er baut mit der gesprochenen Sprache der Dichtung eine Brücke ins Bewusstsein von Demenz- und Alzheimerpatienten. Im hr2-Doppelkopf mit Alf Mentzer spricht Lars Ruppel über die Macht der Sprache und den anhaltenden Spaß daran, diese Macht für das Gespräch mit anderen einzusetzen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Alf Mentzer