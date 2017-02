hr2 20:04 bis 23:00 Sonstiges hr2-Kulturlunch Paris, mon amour! Eine musikalisch-literarische Liebeserklärung an Paris Merken Paris verkörpert Lebenskunst, Lebensfreude, Esprit und etwas Frivolität, Eleganz und Charme. Wolfram Koch ist bei diesem hr2-Kulturlunch der Reiseführer beim Flanieren durch die faszinierende Stadt an der Seine mit literarischen Texten, Tagebuchnotizen und Briefen. Auch musikalisch hat Paris einen reizvollen Klang. Das Musikprogramm setzt einen Akzent bei der Musik um 1900 mit Werken der französischen Impressionisten, des Exzentrikers Erik Satie sowie von Poulenc und Milhaud. Der zweite musikalische Schwerpunkt liegt beim französischen Chanson. Juliette Brousset wird einige der berühmtesten Chansons von Edith Piaf, Barbara und anderen zum Besten geben, aber auch eigene Lieder darunter eine Hommage an Leo Ferré singen. hr2-kultur sendet die Aufnahme des Kulturlunchs vom 8. Januar im hr-Sendesaal. In Google-Kalender eintragen Moderation: Angelika Bierbaum Gäste: Gäste: Juliette Brousset mit ihrer Band "Moi et les Autres", Jochen Tschabrun (Klarinette), Maria Ollikainen (Klavier), Wolfram Koch (Rezitation)