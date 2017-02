hr2 15:15 bis 17:00 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Strauß: Ouvertüre zur Operette "Die Fledermaus" (hr-Sinfonieorchester, Leitung: Eliahu Inbal)<ek><bk>Beethoven: Streichquartett f-Moll op. 95 (Quartetto di Cremona)<ek><bk>Schumann: 3. Sinfonie Es-Dur op. 97, "Rheinische" (Orchestre Révolutionnaire et Romantique, Leitung: John Eliot Gardiner)<ek><bk>Haydn: Divertimento B-Dur, "Chorale St. Antoni" (Linos Ensemble)<ek><bk>J.S. Bach: Tripelkonzert a-Moll BWV 1044 (Murray Perahia, Klavier und Leitung; Kenneth Sillito, Violine; Jaime Martin, Flöte; Academy of St. Martin-in-the-Fields)<ek><bk>Hummel: Air à la Tirolienne op. 118 (Cecilia Bartoli, Mezzosopran; Orchestra La Scintilla, Leitung: Ádám Fischer)<ek>. In Google-Kalender eintragen