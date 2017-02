hr2 14:04 bis 15:15 Sonstiges "Ich bin ein Löwe und meine Eltern sind Eichen und Steine" Merken Das Stück zählt zu den letzten Rundfunkarbeiten des 1986 verstorbenen Autors. In kaum einem anderen Hörspiel geht das oft bekundete ethnologische Interesse Fichtes eine so spielerische Verbindung mit der Poesie ein. Die Betrachtung des Zaubermarktes von Bé (Togo) durch den "Löwen" löst eine zauberische Anverwandlung durch das Benennen der Dinge aus. Die afrikanischen Zauberriten aus Togo und Dahomey stimmen überein mit denen der Merseburger Zauberer, mit Daniel Casper von Lohensteins Zaubersprüchen aus der "Agrippina", mit den Beschwörungsformeln des Dichters Johannes Bobrowski. Sprachmagie ist am Werk. Eine Welt entsteht aus Sprache. Fichte erlebt sich dabei selbst als Schamane, Zauberer, Priester. Hubert Fichte (1935 1986), geboren in Perleberg, wuchs in Hamburg auf, war Schauspieler, Schäfer, ab 1963 freier Schriftsteller. Mitglied der Gruppe 47 und des deutschen PEN. Zu seinen wichtigsten Werken zählen die Romane "Das Waisenhaus" (1965), "Die Palette" (1968) und "Versuch über die Pubertät" (1974) , die ethnopoetischen Reiseberichte "Xango" (1976) und "Petersilie" (1980) sowie die unvollendete mehrbändige "Geschichte der Empfindlichkeit", die als Fichtes Hauptwerk gelten darf. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Michael Thomas (Der Löwe), Siegfried W. Kernen (Der Herr aus Basel), Sonja Karzau (Der Zauberer von Abomey), Franz-Josef Steffens (Daniel Casper von Lohenstein), Felix von Manteuffel (Johannes Bobrowski), Peter Lieck (Der Zauberer aus Merseburg), Karl-Ott Regie: Hans Gerd Krogmann