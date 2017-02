hr2 06:04 bis 07:30 Sonstiges Geistliche Musik Glocken der evang. Kirche in Ehringshausen-Katzenfurt, Lahn-Dill-Kreis Merken <bk>Couperin: Motette "Respice in me" (Les Arts Florissants)<ek><bk>Dupré: Ausschnitt aus der "Marienvesper" op. 18 für Orgel (Ben van Oosten)<ek><bk>Krebs: Kantate "Herzlich tut mich verlangen" (Collegium Vocale Leipzig; Merseburger Hofmusik, Leitung: Michael Schönheit)<ek><bk>Martini: Trio für Orgel G-Dur (Gustav Leonhardt)<ek><bk>Buxtehude: Kantate "Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken" BuxWV 4 (Musica Lingua; L'Arpa Festante, Leitung: Stephan Schreckenberger)<ek><bk>Nicolai: Der 97. Psalm "Der Herr ist König" (Kammerchor Stuttgart, Leitung: Frieder Bernius)<ek><bk>J.S. Bach: Orgelkonzert a-Moll nach Vivaldi BWV 593 (Pieter van Dijk); Kantate BWV 96 "Herr Christ, der einge Gottessohn" (Deborah York, Sopran; Franziska Gottwald, Alt; Paul Agnew, Tenor; Klaus Mertens, Bass; Amsterdam Baroque Choir and Orchestra, Leitung: Ton Koopman) In Google-Kalender eintragen