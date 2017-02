Schweiz 2 05:15 bis 06:00 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 413 Zwei Frauen und ein Mord D 2009 Stereo Merken Matthias Richter überlebt einen Autounfall und wird kurze Zeit später erschossen. Richters Leiche liegt in der Villa von Valeska Schönberg, einer schwer kranken Frau, die von Richters Ehefrau Ina gepflegt wird. Sowohl Valeska als auch Ina gestehen den Mord. Die SOKO 5113 hat es mit einem kniffligen Fall zu tun, in dem nichts ist, was es zu sein scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Silberbauer (Arthur Bauer) Hartmut Schreier (Manne Brand) Michel Guillaume (Theo Renner) Bianca Hein (Katharina Hahn) Cornelia Froboess (Valeska Schönberg) Susanne Lothar (Ina Richter) Christofer v. Beau (Franz Ainfachnur) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Bodo Schwarz Drehbuch: Renate Kampmann Kamera: Oliver Maximilian Kraus, Tim Sydow Musik: Robert Krolage, Robert Fuhrmann