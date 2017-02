Schweiz 2 17:10 bis 18:00 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 409 Das letzte Abendmahl D 2009 Stereo Merken Zwei Streifenpolizisten betreten nach einem Notruf die Villa Castritius in Gründwald und treffen auf ein Bild des Grauens: Vor dem festlich gedeckten Tisch liegen vier leblose Personen. Überraschend stellt sich heraus, dass eine Person die vergiftete Vorspeise überlebt hat. Erst eine weitere Leiche bringt die Beamten auf die Lösung, die an Perfidie kaum zu übertreffen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Silberbauer (Arthur Bauer) Hartmut Schreier (Manne Brand) Michel Guillaume (Theo Renner) Bianca Hein (Katharina Hahn) Michael Mendl (Armin Grützke) Kathrin von Steinburg (Marianne Strasser) Christofer v. Beau (Franz Ainfachnur) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Michael Wenning Drehbuch: Martin Muser Kamera: Anton Klima, Sven Petersen Musik: Robert Krolage, Robert Fuhrmann