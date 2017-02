TV5 02:53 bis 03:46 Sonstiges Temps présent Surendettés : et si demain c'était vous CH Merken Jusqu'à présent, un surendetté c'était forcément quelqu'un qui l'avait " bien cherché " : jeune de préférence, dépensier, cumulant petits crédits et mauvaise gestion. Or, les offices des poursuites en Suisse voient de plus en plus affluer des personnes victimes d'accidents dans leur parcours de vie : divorce, licenciement, maladie... Reportage : Claudio Tonetti, Marc Wolfensberger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: Reportage de Claudio Tonetti et Marc Wolfensberger

