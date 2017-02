TV5 03:05 bis 04:00 Sonstiges Kiosque Québec / République démocratique du Congo / Roumanie / Fillon Merken Au sommaire : "Québec": Qui est Alexandre Bissonnette, le suspect de l'attentat de la mosquée de Ste-Foy à Québec - Un extrémiste - Un troll d'extrême-droite - Fan de Donald Trump et de Marine Le Pen, il affichait des prises de position identitaires sur les réseaux sociaux. En hausse autour de Québec, l'extrême droite québécoise est au centre de l'attention. "République démocratique du Congo": L'opposant historique Étienne Tshisekedi est mort à un moment crucial de l'histoire de son pays. Figure emblématique du dialogue politique, il participait au processus de transition, après le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Quel impact sa disparition aura-t-elle sur les discussions - "Roumanie": La Roumanie connaît des manifestations d'une importance inédite depuis la chute du communisme en 1989. L'adoption surprise d'un décret d'urgence permettant de dépénaliser certains faits de corruption a fait descendre des centaines de milliers de Roumains dans la rue. Parmi eux, le président Klaus Iohannis. "Fillon": En une semaine, l'affaire Fillon a connu plusieurs rebondissements qui mettent à mal le candidat de la droite à la présidentielle. Coupable ou innocent, François Fillon peut-il continuer sa course vers l'Élysée - Et si non, quel plan B - Avec la nomination à gauche de Benoît Hamon, le casting électoral est désormais complété. Marine Le Pen a lancé sa campagne ce week-end, Emmanuel Macron distille ses propositions. Plus les jours passent, plus la présidentielle de 2017 apparaît différente des précédentes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Silvia Garcia Gäste: Gäste: Richard Werly (correspondant à Paris pour le quotidien suisse ''Le Temps''), Matéi Visniec (journaliste à la rédaction roumaine de RFI), Philippe-Vincent Foisy (journaliste à la télévision canadienne Radio-Canada) Originaltitel: Kiosque