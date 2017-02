TV5 21:00 bis 23:17 Sonstiges Un enfant de toi F 2012 Merken Aya et Louis se sont aimés, ont eu une fille ensemble et se sont quittés. Lina a maintenant 7 ans et chacun a refait sa vie de son côté. Pourtant, après presque trois années de séparation, Aya voudrait un autre enfant... avec son ex ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lou Doillon (Aya) Samuel Benchetrit (Louis) Malik Zidi (Victor) Marilyne Fontaine (Gaëlle) Olga Milshtein (Lina) Malonn Lévana (Zoé) Marlowe Mitchell (Max) Originaltitel: Un enfant de toi Regie: Jacques Doillon Drehbuch: Jacques Doillon