TV5 18:00 bis 18:26 Sonstiges 64 minutes, le monde en français, 1re partie La Une francophone, de l'art difficile du journalisme en Turquie / Le Fait du Jour, présidentielle française, Marine Le Pen officiellement en campagne Au sommaire : "La Une francophone, de l'art difficile du journalisme en Turquie": Depuis le putsh avorté de juillet dernier, la répression menée par Erdogan est féroce. Purge massive dans l'administration et l'armée, expression de l'opposition muselée, médias fermés ou réduits aux chuchotements et journalistes conduits à l'exil. Mine Kirikkanat, journaliste turque, plume régulière du quotidien ''Cumhuriyet'', bête noire du pouvoir, est de passage à Paris et sur le plateau de 64'. "Le Fait du Jour, présidentielle française, Marine Le Pen officiellement en campagne": Les assises présidentielles du Front national se tenaient ce week-end à Lyon. L'occasion pour Marine Le Pen de prononcer son premier discours officiel de candidate frontiste. L'analyse de Laurent Bazin. Moderation: Xavier Lambrechts Gäste: Gäste: Mine Kirikkanat (journaliste et romancière turque) Originaltitel: 64 minutes, le monde en français