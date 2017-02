TV5 16:29 bis 16:56 Sonstiges Maghreb Orient-Express Rami Khalifé, Laure Marchand, Yacine Aït Kaci, Ziyad Clot Merken Rami Khalifé, Laure Marchand, Yacine Aït Kaci, Ziyad Clot Rami Khalifé, pianiste et compositeur, membre du duo Aufgang, vient de sortir ''Stories''. Cet artiste inclassable a enchaîné en 2016 les tournées, avec son père Marcel Khalifé et son frère Bachar Mar Khalifé. Ses prochains concerts : le 10 février à Bruxelles (Belgique), le 2 mars à Sharjah (Émirats arabes unis), le 10 mars à Massy (France), le 8 avril à Abidjan (Côte d'Ivoire), le 31 mars à Neuchâtel (Suisse) et le 5 mai à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre national d'Île-de-France. Le 9 janvier 2013, trois militantes kurdes meurent en plein Paris. La piste de l'assassinat politique est très vite privilégiée. Les Kurdes sont persuadés que les commanditaires se trouvent au sommet de l'État turc. La journaliste Laure Marchand a mené l'enquête et publie ''Triple assassinat au 147, rue La Fayette''. L'occasion de revenir avec elle sur la situation actuelle en Turquie, un pays où elle a longtemps travaillé pour la presse française. Auteur, dessinateur, réalisateur, scénographe, Yacine Aït Kaci, alias YAK, est un artiste passionné par le futur. Avec son personnage Elyx, premier ambassadeur virtuel des Nations unies, il s'engage régulièrement pour les objectifs de développement durable. Son dernier livre ''Bienvenue dans ton monde'', est un guide positif du futur pour les enfants du XXIe siècle et leurs parents du XXe. Il est aussi l'un des trois fondateurs du projet We Tree, une application qui permet de planter des arbres en un clic. ''Connexion'' avec Ziyad Clot, le fondateur de Samar Media (le média citoyen arabe, une communauté web citoyenne en devenir) pour la série ''LOL : ma vie en comédie'', avec les humoristes Fahad Albutairi (Arabie saoudite), Tima Shomali (Jordanie), Anes Tina (Algérie), Yassine Belattar (Maroc In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mohamed Kaci Gäste: Gäste: Rami Khalifé (pianiste et compositeur, membre du duo Aufgang, qui vient de sortie ''Stories''), Laure Marchand (journaliste, auteure de ''Triple assassinat au 147, rue La Fayette''), Yacine Aït Kaci, alias YAK (dessinateur, réalisateur et scénographe, aut Originaltitel: Maghreb Orient-Express