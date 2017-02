TV5 12:03 bis 12:10 Sonstiges Coup de pouce pour la planète Merken Un double coup de chapeau dans cette émission. Le premier va à une entreprise alsacienne qui fabrique du papier. Elle s'est dotée de la plus grande station d'épuration bio de l'Hexagone : ce sont les roseaux qui filtrent les eaux usées ! Le deuxième va à une société tunisienne qui s'est inspirée du colibri et des battements d'aile pour créer une nouvelle éolienne. On appelle cela le biomimétisme. Présentation ; David Delos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: David Delos Originaltitel: Coup de pouce pour la planète