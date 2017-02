TV5 06:53 bis 07:45 Sonstiges Reflets Sud Le fonio se raconte / Le périple du café Merken Au sommaire : "Le fonio se raconte" : Culture vivrière essentielle, l'une des plus anciennes pratiquées en Afrique de l'ouest, le fonio est depuis peu délaissé. En raison du changement climatique, mais aussi de la pénibilité associée à sa production. À Boukoumé, des associations de femmes s'appliquent à revaloriser cette céréale. "Le périple du café" : À Ambalarano, petit village enclavé au nord de Madagascar, il faut aller vendre du café en ville lorsque les produits de première nécessité viennent à manquer. C'est un véritable périple de deux jours qui commence. Et, pour ceux qui l'entament, il s'agit également de rapporter les produits commandés par les autres villageois. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wendy Bashi Originaltitel: Reflets Sud Regie: Wendy Bashi