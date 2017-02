TV5 02:53 bis 03:45 Sonstiges Le Point Gueule de bois à la Romaine / Une histoire explosive / Victoire sur Monsanto / Verdissement de l'Amérique du Nord Merken Au sommaire : "Gueule de bois à la Romaine" : Dans la région de la Côte-Nord, en plein territoire innu, la Romaine est l'une des dernières rivières sauvages du pays. Hydro-Québec est en train de l'aménager, mais pour faire place aux futurs réservoirs du projet hydroélectrique il a fallu déboiser. Aujourd'hui la dernière scierie de la région est fermée et une montagne de bois pourrit sur le bord du chantier. "Une histoire explosive" : C'est le plus grand rappel de voitures au monde. Les coussins gonflables conçus et construits par le géant japonais Takata, constituent une menace pour la sécurité des conducteurs et des passagers avant. Seize personnes ont perdu la vie et plus d'une centaine ont été gravement blessées par l'explosion de la capsule de gonflement du coussin. Ces coussins se retrouvent dans des dizaines de modèles de voitures fabriqués par 14 constructeurs automobiles. "Victoire sur Monsanto" : La vie de Paul François a basculé le 27 avril 2004, après avoir été intoxiqué par les vapeurs d'un herbicide fabriqué par le géant de l'agrochimie Monsanto. Il a réalisé l'exploit de faire condamner la multinationale, mais Monsanto fait appel du jugement... "Verdissement de l'Amérique du Nord" : Le Canada et l'Alaska verdissent, c'est la conséquence de changements climatiques. En compilant les informations de 87 000 images satellites prises entre 1984 et 2012, la NASA offre un premier regard détaillé sur l'évolution de la végétation au Canada et aux États-Unis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Azeb Wolde-Giorghis Originaltitel: Le Point